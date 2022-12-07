Останки слонов возрастом 12 000 лет обнаружили на юге Чили

Останки гомфотерий обнаружили археологи на юге Чили. Это предки современных слонов. Возраст находки – около 12 тысяч лет. Древние животные весили до четырех тонн, а в высоту достигали трех метров. Ученые предполагают, что на гомфотерий охотились люди.

Карлос Торнеро, археолог:

Наша гипотеза заключается в том, что на них охотились и были действия, связанные с охотой. Мы думаем так, потому что гомфотерия была очень крупным и опасным животным. Для охоты на него, вероятно, требовалось несколько человек.

Находку сделали недалеко от Тагуа-Тагуа – ледникового озера на юге Чили. Ученые считают, что она поможет в изучении климата в тот период.

Элиза Калас, археолог:

Мы можем получить много информации. Например, об изменении климата, о том, как это повлияло на животных, а также о влиянии людей того времени на окружающую среду.