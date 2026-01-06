Литовские перевозчики подают иск против правительства из-за застрявших в Беларуси фур

Властям Литвы все-таки придется нести ответственность и оправдываться за тяжелые последствия своего решения закрыть границу с Беларусью. От острого желания Вильнюса наказать нашу страну непонятно за что, пострадали сами литовцы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автоперевозчики готовят коллективный иск против правительства из-за застрявших с 2025 года фур на белорусской территории. Их возмущение прежде всего вызвано полным равнодушием властей к проблемам, которые они же сами и спровоцировали. 10 декабря литовские автоперевозчики уже выходили на масштабную акцию протеста, требуя разрешения ситуации. В конце декабря литовские перевозчики получили счета из Беларуси за стоянку грузовиков – суммы оказались внушительными. Некоторым компаниям нужно заплатить до 30 тысяч евро. Из-за вынужденного простоя срываются контракты и растет ущерб. К концу декабря он уже составил более 100 миллионов евро. Литовское правительство судя по всему не собирается вмешиваться в ситуацию, которая становится напряженнее с каждым днем.

Эрландас Микенас, глава Национальной ассоциации автоперевозчиков:

Сначала мы попытаемся мирным путем склонить правительство к действиям, чтобы вопросы сдвинулись с места, а потом посмотрим, что получится. Мы собрали членов нашей ассоциации, желающих принять участие в коллективном иске против правительства. К нам присоединились и перевозчики, не входящие ни в одну ассоциацию. Всего зарегистрировалось более 100 компаний.

Напомним, в конце октября Литва в одностороннем порядке закрыла границу с Беларусью якобы из-за случаев контрабанды. В Национальной литовской ассоциации автоперевозчиков со своей стороны заявили, что Вильнюсу нужно было задерживать контрабандистов с шарами на собственной территории, а не закрывать границы.