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Литовские перевозчики подают иск против правительства из-за застрявших в Беларуси фур

06 января 2026 13:40
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Властям Литвы все-таки придется нести ответственность и оправдываться за тяжелые последствия своего решения закрыть границу с Беларусью. От острого желания Вильнюса наказать нашу страну непонятно за что, пострадали сами литовцы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские перевозчики подают иск против правительства из-за застрявших в Беларуси фур-2

Автоперевозчики готовят коллективный иск против правительства из-за застрявших с 2025 года фур на белорусской территории. Их возмущение прежде всего вызвано полным равнодушием властей к проблемам, которые они же сами и спровоцировали. 10 декабря литовские автоперевозчики уже выходили на масштабную акцию протеста, требуя разрешения ситуации. В конце декабря литовские перевозчики получили счета из Беларуси за стоянку грузовиков – суммы оказались внушительными. Некоторым компаниям нужно заплатить до 30 тысяч евро. Из-за вынужденного простоя срываются контракты и растет ущерб. К концу декабря он уже составил более 100 миллионов евро. Литовское правительство судя по всему не собирается вмешиваться в ситуацию, которая становится напряженнее с каждым днем.

Литовские перевозчики подают иск против правительства из-за застрявших в Беларуси фур-4

Эрландас Микенас, глава Национальной ассоциации автоперевозчиков:
Сначала мы попытаемся мирным путем склонить правительство к действиям, чтобы вопросы сдвинулись с места, а потом посмотрим, что получится. Мы собрали членов нашей ассоциации, желающих принять участие в коллективном иске против правительства. К нам присоединились и перевозчики, не входящие ни в одну ассоциацию. Всего зарегистрировалось более 100 компаний.

Напомним, в конце октября Литва в одностороннем порядке закрыла границу с Беларусью якобы из-за случаев контрабанды. В Национальной литовской ассоциации автоперевозчиков со своей стороны заявили, что Вильнюсу нужно было задерживать контрабандистов с шарами на собственной территории, а не закрывать границы.

# Польша

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