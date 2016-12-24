Рождественская ярмарка в Берлине и художественная выставка в Анкаре: кто спасет мир от терроризма

Безопасность в Европе и в мире – важнейшая тема. Об этом вновь пришлось вспомнить в последние дни, когда был совершен теракт в Берлине и цинично убит посол России в Стамбуле. Алексей Волков продолжит тему.

Обеспечить безопасность в европейском регионе можно только сообща. То, о чем в Минске говорил Александр Лукашенко с представителями ОБСЕ, за день до этой встречи стало лишь актуальнее. Сразу две вероломнейшие атаки террористов, где их, пожалуй, меньше всего ожидали. Рождественская ярмарка в Берлине и художественная выставка в Анкаре. Их разделяют тысячи километров, но беда – одинаковая. Двенадцать гражданских и дипломат – счет жертв кровавого вторника – это самый жесткий и яркий сигнал тому, что без совместных усилий проблему терроризма, да и безопасности в целом, не решить.

Петр Петровский, политолог:

Белорусский опыт, в том числе миграционного законодательства, обеспечения базовых требований к миру, безопасности, могли бы быть использованы Брюсселем.

Жизнь в немецком Берлине, да и других городах, можно сказать, застыла. Еще несколько дней назад на рождественские ярмарки приходили тысячи людей – атмосфера праздника и веры во что-то светлое, в то, что год следующий решит проблемы в нынешнем. Однако грузовик с польскими номерами и мигрантом за рулем переехал эти мечты. Погибли 12 человек. Еще с полсотни граждан лежат в больницах, некоторые – в критическом состоянии. Позже установят: теракт – дело рук молодого Аниса Амри. Выходец из Туниса, как и сотни тысяч мигрантов, приехал в ЕС за лучшей долей – и получил ее.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии:

Терроризм проверяет нас всех на прочность. Мы надеемся, что сможем эффективно ответить на эту угрозу и обеспечить безопасность. Хотя в последние годы у нас и правда неспокойно. Мы все это знаем. И нам обязательно надо придумать, как уберечь население от подобного в дальнейшем.

Через несколько дней полиция сообщит, что следила за мигрантом несколько месяцев, но он своей цели достиг и сбежал в Италию. Только через три дня его найдут и ликвидируют – в Милане.

Паоло Джентилони, премьер-министр Итальянской Республики:

Наши правоохранители отлично справились. Это те женщины и мужчины, которыми Италия может гордиться. Несколько дней они пытались найти преступника и у них получилось.

Кроме этого, следствие установит, что молодой человек, возможно, был одним из спящих агентов исламистов. По данным спецслужб, на территорию ЕС под личиной беженцев прибывают десятки сторонников ИГИЛ, и используют они тактику одинокого волка, то есть действуют порознь и спонтанно. Выследить их, учитывая, что атаковать они могут кого и как угодно, – задача из невозможных. И получается, что враг – изнутри. Даже в Германии, которая после второй мировой стыдилась этого явления, снова заговорили о нелюбви к приезжим. Особенно после вот таких случаев, когда нелегалы нападают на жителей от скуки.

Теперь так выглядит предпраздничный Берлин. Десятки полицейских в масках с автоматами. А на лицах людей – страх и недоумение. Рождество украли, но не Гринч, а террористы.

Брюссель. Картинка абсолютна та же. Нью-йорк, Сидней, Париж и, наконец, Лондон. Везде усилены меры безопасности. Турникеты, охрана и тотальная слежка. В той же Великобритании королева подписала так называемую «Хартию следящих» – под контролем каждый телефон и компьютер. Однако и это вряд ли спасет от далеко не призрачной угрозы.

А это уже Анкара – 20 декабря. На открытие художественной выставки прибыл посол России в Турции Андрей Карлов. Приехал, как обычно, без охраны.

Убийца-одиночка так решил мстить России за успехи в сирийской кампании. Его ликвидируют прямо в галерее. А в дипотношениях Анкары и Москвы напряжение, вопреки ожиданиям преступников, наоборот спадет – стороны заявят о еще более тесном сотрудничестве, в том числе и по Сирии.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турецкой Республики:

Эта атака на российского посла сродни нападению на турцию и ее народ. Мы будем отвечать жестко и немедленно.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Ответом на это может быть только одно: усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют. Мы должны знать, кто направлял руку убийцы.

Последний раз международный скандал подобного масштаба, связанный с российской дипмиссией, разгорелся еще в ХІХ веке, когда в Тегеране фанатики зарезали автора комедии «Горе от Ума» и тогдашнего посла Александра Грибоедова. Чтобы наладить отношения, в Питер отправили крайне драгоценный алмаз. Ну а в веке ХХІ все куда сложнее. Убийство посла, теракт в Берлине. А ранее ведь еще были атаки на Париж, Ниццу, Брюссель, дважды на Стамбул – это свыше четырехсот жертв среди обычного населения. Раненых и покалеченных и того больше – счет идет на тысячи. В той же Франции наивысший уровень угрозы держится второй год. Режим ЧП постоянно продлевает президент.

В этом хаосе если не разрядить обстановку, то хотя бы поддержать спокойные границы со своей стороны старается Беларусь.

Сергей Кизима, политолог:

По поводу борьбы с терроризмом между собой не все могут договориться. Мы выявляем лиц с фальшивыми документами тысячами каждый год. Беларусь осуществляет эффективную борьбу с наркотиками, пресекая транзит наркотиков через Беларусь, пресекая продажу наркотиков, мы лишаем терроризм денег на новый теракт. Это фундаментально важная роль Беларусь.

И получается, что одним из гарантов спокойной обстановки в регионе оказывается Беларусь. Синеокая, сумев грамотно выстроить работу на границе и внутри государства, добилась настоящего штиля в окружающем ее геополитическом шторме. Ранее Минск стал катализатором, благодаря которому в Украине начали говорить, а не стрелять. А теперь и вопрос безопасности всего региона, похоже, будет решаться у нас. В следующем году мы примем летнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Где, наверняка, прозвучат столь необходимые для безопасной Европы предложения.