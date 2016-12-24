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В Тунисе по делу о берлинском теракте арестованы трое, среди них – племянник преступника

24 декабря 2016 14:44
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Новости Германии. Власти Рима после теракта в Берлине года запретили проезд грузовиков в центр города. Ограничение будет действовать по 26 декабря и в первую неделю нового года. Оно распространяется на все транспортные средства весом более 3,5 тонн.

Хроника событий в Берлине здесь.

Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря. Тягач с прицепом, которым, предположительно, управлял тунисец Анис Амри, въехал на территорию рождественской ярмарки. В результате погибли 12 человек. Поиски сообщников террориста продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 декабря в Тунисе арестованы трое подозреваемых в связях с возможным преступником. Среди них – племянник Амри.

# Теракт в Берлине

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