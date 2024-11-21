Ордер на арест Нетаньяху, вето США, перенос иранской столицы – разбираем ситуацию на Ближнем Востоке

Пороховая бочка мира. Так можно назвать Ближний Восток сегодня. Территориальные претензии, удары возмездия и зеркальные меры. Кто положил начало этому хаосу – уже и не вспомнить. Но с каждым днем растет число жертв конфликта, его масштаб и количество участников, сообщили в программе Новости «24 часа».

Какое-то время странам региона удавалось уживаться вместе, не без эксцессов, но даже худой мир в таком случае точно лучше доброй ссоры. Но ссоры все же не удалось избежать. Итог – десятки тысяч погибших. Большая часть – гражданское население. ООН предупреждает о нарастающем кризисе на Ближнем Востоке. Подобные заявления организации, которые не имеют в данном случае никакой силы, звучали уже не раз. И, вероятно, это предупреждение тоже не последнее. Но усадить стороны конфликта, а это Израиль, Палестина, Ливан, Сирия, Иран, за стол переговоров пока невозможно.

Непросто договориться и о мире на отдельно взятых территориях. От сектора Газа остались одни руины. Об оказании в анклаве медицинской помощи и других базовых вещах сегодня речи не идет. Перед людьми стоит одна задача – выжить. Продовольственной безопасности уже нет даже на словах. Несколько раз международное сообщество пыталось договориться о прекращении огня в Газе. Очередная попытка была предпринята накануне. Но США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН. Вашингтон снова сделал выбор в пользу войны.

Фу Цун, постоянный представитель Китая при ООН:

В будущем людям будет трудно понять эту часть истории. Совет Безопасности уполномочен нести главную ответственность за поддержание международного мира. Непостижимо, что в течение последнего года или около того Соединенные Штаты так настойчиво пытались лишить Совет возможности играть свою роль. До сих пор так называемые дипломатические переговоры ходят по кругу. Почему Израилю разрешено продолжать военные операции? Факты показали, что эти операции в секторе Газа давно вышли за рамки спасения заложников.