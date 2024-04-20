МИД России назвал убийство военкора Еремина в зоне СВО кровавым преступлением Киева

В МИД РФ назвали убийство российского военного корреспондента Семена Еремина кровавым преступлением Киева, пишет РИА Новости.

О том, что корреспондент Семен Еремин погиб сообщила российская газета «Известия» 19 апреля 2024 года.

Факт целенаправленного и хладнокровного убийства корреспондента в очередной раз выступает подтверждением «уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Внешнеполитическое ведомство РФ выступило с призывом к профильным международным организациям и правозащитным структурам осудить действия Киева. Такое молчание выдает Украинским властям карт-бланш на осуществление новых преступлений, а это делает их соучастниками, отметила Захарова.