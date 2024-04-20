Прямой эфир

МИД России назвал убийство военкора Еремина в зоне СВО кровавым преступлением Киева

20 апреля 2024 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В МИД РФ назвали убийство российского военного корреспондента Семена Еремина кровавым преступлением Киева, пишет РИА Новости.

О том, что корреспондент Семен Еремин погиб сообщила российская газета «Известия» 19 апреля 2024 года.

Факт целенаправленного и хладнокровного убийства корреспондента в очередной раз выступает подтверждением «уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Внешнеполитическое ведомство РФ выступило с призывом к профильным международным организациям и правозащитным структурам осудить действия Киева. Такое молчание выдает Украинским властям карт-бланш на осуществление новых преступлений, а это делает их соучастниками, отметила Захарова.

# Международная политика # Мария Захарова

Другие новости рубрики

Все новости
Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА
20 апреля 2024 11:32

Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА

NYT: США выведут 1 000 военных из Нигера
20 апреля 2024 11:11

NYT: США выведут 1 000 военных из Нигера

G7 введёт дополнительные антироссийские санкции
20 апреля 2024 10:38

G7 введёт дополнительные антироссийские санкции

Конгресс США одобрил законопроект о помощи Киеву
20 апреля 2024 08:37

Конгресс США одобрил законопроект о помощи Киеву

МО России: система ПВО уничтожила 50 БПЛА над регионами за ночь
20 апреля 2024 08:04

МО России: система ПВО уничтожила 50 БПЛА над регионами за ночь

Попытка Зеленского исправить ситуацию на фронте законом о мобилизации обречена на провал – эксперты
20 апреля 2024 07:56

Попытка Зеленского исправить ситуацию на фронте законом о мобилизации обречена на провал – эксперты

В США неизвестный открыл стрельбу на празднике старшеклассников – 5 подростков попали в больницу
20 апреля 2024 07:39

В США неизвестный открыл стрельбу на празднике старшеклассников – 5 подростков попали в больницу

Израиль нанёс удар по военной базе на территории Ирака – есть погибшие
20 апреля 2024 07:32

Израиль нанёс удар по военной базе на территории Ирака – есть погибшие

В Германии выросло число преступлений на почве правого экстремизма
19 апреля 2024 19:45

В Германии выросло число преступлений на почве правого экстремизма

Любой военный объект в небе над нашей страной будет уничтожен – глава сухопутных войск Ирана
19 апреля 2024 18:32

Любой военный объект в небе над нашей страной будет уничтожен – глава сухопутных войск Ирана

Губернатор Тюменской области объявил о срочной эвакуации населения из-за подтоплений
19 апреля 2024 18:28

Губернатор Тюменской области объявил о срочной эвакуации населения из-за подтоплений

Страны «Большой семёрки» пригрозили санкциями тем, кто сотрудничает с Россией
19 апреля 2024 15:32

Страны «Большой семёрки» пригрозили санкциями тем, кто сотрудничает с Россией