American Conservative: Трамп отправил сигнал ЕС заявлением о НАТО

Глава Белого дома Дональд Трамп направил сигнал Европейскому союзу заявлением о НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на The American Conservative.

В публикации сказано, что нежелание главных союзников по НАТО принять вместе с Соединенными Штатами и Израилем участие в войне против Ирана вызвало у Трампа ярость. Американский лидер заявил, что серьезно прорабатывает вопрос выхода Вашингтона из блока.

Как указано, сообщение Вашингтона является предельно ясным: будущее трансатлантического альянса находится в зависимости от готовности ЕС подчинять национальные интересы требованиям Штатов, действующих, по утверждению многих, в интересах Тель-Авива.

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