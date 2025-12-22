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Орбан: санкции ЕС против РФ сокрушили не российскую, а европейскую экономику

22 декабря 2025 08:33
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Орбан: санкции ЕС против РФ сокрушили не российскую, а европейскую экономику-0

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции нанесли тяжелый удар по экономике Европы, вызвав резкое повышение цен на энергоносители и потерю конкурентоспособности. Об этом пишет РИА Новости.

Вместо дальнейшей эскалации он призвал к проведению мирных переговоров. Венгрия, которая остается важным энергетическим партнером России, оценивает возможный отказ от российского газа в 4 % ВВП. 

Россия не раз заявляла о своей способности выдержать санкционное давление, отмечая несостоятельность этой политики. Президент Владимир Путин назвал введенные санкции частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию России, которая наносит ущерб мировой экономике и уровню жизни людей.

Фото: pixabay

# Международная политика

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