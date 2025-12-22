Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции нанесли тяжелый удар по экономике Европы, вызвав резкое повышение цен на энергоносители и потерю конкурентоспособности. Об этом пишет РИА Новости.

Вместо дальнейшей эскалации он призвал к проведению мирных переговоров. Венгрия, которая остается важным энергетическим партнером России, оценивает возможный отказ от российского газа в 4 % ВВП.

Россия не раз заявляла о своей способности выдержать санкционное давление, отмечая несостоятельность этой политики. Президент Владимир Путин назвал введенные санкции частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию России, которая наносит ущерб мировой экономике и уровню жизни людей.

Фото: pixabay