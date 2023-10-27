Прямой эфир

Орбан: ЕС боится признать, что Украина проиграет на поле боя

27 октября 2023 13:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth высказал мнение, что военная победа Украины невозможна, хотя западные политики этого и не признают. Об этом пишет РИА Новости.

Он подверг критике стратегию Запада, которая предусматривала военную победу Украины и ее финансирование со стороны западных стран. Орбан требует выработки новой стратегии, которая учитывала бы сложившуюся ситуацию. При этом он подчеркивает, что на фронте Россия не проиграет и смена российского президента не представляется реальной возможностью.

# Международная политика # Виктор Орбан

Другие новости рубрики

Все новости
В Евросоюзе не договорились об увеличении бюджета
27 октября 2023 12:39

В Евросоюзе не договорились об увеличении бюджета

Демократы ищут альтернативу Байдену
27 октября 2023 12:38

Демократы ищут альтернативу Байдену

За время конфликта в секторе Газа погибли более 50 представителей ООН
27 октября 2023 12:01

За время конфликта в секторе Газа погибли более 50 представителей ООН