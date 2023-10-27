Орбан: ЕС боится признать, что Украина проиграет на поле боя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth высказал мнение, что военная победа Украины невозможна, хотя западные политики этого и не признают. Об этом пишет РИА Новости.

Он подверг критике стратегию Запада, которая предусматривала военную победу Украины и ее финансирование со стороны западных стран. Орбан требует выработки новой стратегии, которая учитывала бы сложившуюся ситуацию. При этом он подчеркивает, что на фронте Россия не проиграет и смена российского президента не представляется реальной возможностью.