В Евросоюзе не договорились об увеличении бюджета

Лидеры стран Евросоюза не договорились об увеличении бюджета объединения. Принятие документа было необходимо для продолжения финансовой и военной помощи Украине, а также борьбы с миграционным кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры стран Евросоюза не договорились об увеличении бюджета объединения. Принятие документа было необходимо для продолжения финансовой и военной помощи Украине, а также борьбы с миграционным кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планировалось, что на эти цели выделят 50 миллиардов евро. Однако вопрос породил споры среди стран – участниц ЕС. Впрочем, в организации еще надеются найти компромисс до конца этого года. Основными источниками финансирования бюджета Евросоюза являются прямые взносы стран – членов объединения.