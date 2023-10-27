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В Евросоюзе не договорились об увеличении бюджета

27 октября 2023 12:39
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Лидеры стран Евросоюза не договорились об увеличении бюджета объединения. Принятие документа было необходимо для продолжения финансовой и военной помощи Украине, а также борьбы с миграционным кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евросоюзе не договорились об увеличении бюджета-1

Планировалось, что на эти цели выделят 50 миллиардов евро. Однако вопрос породил споры среди стран – участниц ЕС. Впрочем, в организации еще надеются найти компромисс до конца этого года. Основными источниками финансирования бюджета Евросоюза являются прямые взносы стран – членов объединения.

# Международная политика # Фотофакт

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