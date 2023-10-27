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За время конфликта в секторе Газа погибли более 50 представителей ООН

27 октября 2023 12:01
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В ООН заявили о сокращении своих операций в секторе Газа. Причиной стала нехватка топлива. Ранее организация заявляла о его дефиците и призывала Израиль снять блокаду на ввоз горючего в анклав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время конфликта в секторе Газа погибли более 50 представителей ООН-1

Однако и сегодня ресурс, крайне необходимый для запуска резервных генераторов, по-прежнему находится под запретом израильских властей. Отмечу, с момента эскалации сотрудники ООН работают в зоне палестино-израильского конфликта. За это время в секторе Газа погибли более 50 представителей организации, которые занимались помощью палестинским беженцам.

# ООН # Фотофакт

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