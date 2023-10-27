Демократы ищут альтернативу Байдену

Новости США. Американский президент теряет популярность в стране, а вместе с ней – и шансы на переизбрание. Говорить об этом позволяют данные соцопроса, проведенного институтом Гэллапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Американский президент теряет популярность в стране, а вместе с ней – и шансы на переизбрание. Говорить об этом позволяют данные соцопроса, проведенного институтом Гэллапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящий момент уровень поддержки действующего лидера составляет 37 %. Это один из наименьших показателей в современной истории страны. Сложившаяся ситуация заставила демократов, которые рассматривали нынешнего хозяина Белого дома в качестве главного кандидата на очередных выборах, искать альтернативу. Поскольку с такими рейтингами Байдену вряд ли светит переизбрание.