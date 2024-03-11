Индонезийские пилоты заснули во время полета

Два пилота индонезийской авиакомпании Batik Air во время полета заснули одновременно на 28 минут. Об этом пишет РИА Новости.

Это случилось во время рейса из Сулавеси в Джакарту. После того как первый летчик передал управление коллеге для отдыха, оба летчика заснули.

Когда диспетчеры не смогли связаться с самолетом, разбуженный первый пилот разбудил своего сослуживца и вернул контроль над самолетом. Пассажиры и экипаж, несмотря на возникшие навигационные проблемы, остались невредимы, а самолет совершил благополучную посадку в Джакарте.

В связи с этим инцидентом гендиректор департамента воздушных перевозок Индонезии заявил, что в Batik Air и остальных авиакомпаниях будут проведены расследование и проверка рисков переутомления. Оба пилота были временно отстранены от выполнения своих обязанностей.