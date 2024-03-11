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Индонезийские пилоты заснули во время полета

11 марта 2024 08:06
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Два пилота индонезийской авиакомпании Batik Air во время полета заснули одновременно на 28 минут.  Об этом пишет РИА Новости.

Это случилось во время рейса из Сулавеси в Джакарту. После того как первый летчик передал управление коллеге для отдыха, оба летчика заснули.

Когда диспетчеры не смогли связаться с самолетом, разбуженный первый пилот разбудил своего сослуживца и вернул контроль над самолетом. Пассажиры и экипаж, несмотря на возникшие навигационные проблемы, остались невредимы, а самолет совершил благополучную посадку в Джакарте.

В связи с этим инцидентом гендиректор департамента воздушных перевозок Индонезии заявил, что в Batik Air и остальных авиакомпаниях будут проведены расследование и проверка рисков переутомления. Оба пилота были временно отстранены от выполнения своих обязанностей.

# Самолет

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