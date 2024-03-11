В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов

Крупная двухнедельная всеобщая забастовка, организованная профсоюзами, началась в Финляндии. В ней участвуют около 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это работники транспортных компаний, промышленных предприятий, строители, энергетики и многие другие.

Они протестуют против реформ правительства, которые предполагают урезание соцвыплат и ущемление прав трудящихся. В частности, меньше станут пособия по больничному листу, безработице, страховые взносы, а процедура увольнения упростится.

Кроме того, власти намереваются запретить забастовки. В стране остановлена работа портов и перевозка грузов железнодорожным и автомобильным транспортом. Ожидаются серьезные перебои с топливом. Лишь по приблизительным подсчетам, ущерб от стачки может превысить 320 миллионов евро.