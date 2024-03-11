Прямой эфир

В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов

11 марта 2024 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Крупная двухнедельная всеобщая забастовка, организованная профсоюзами, началась в Финляндии. В ней участвуют около 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это работники транспортных компаний, промышленных предприятий, строители, энергетики и многие другие.

В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов-1

Они протестуют против реформ правительства, которые предполагают урезание соцвыплат и ущемление прав трудящихся. В частности, меньше станут пособия по больничному листу, безработице, страховые взносы, а процедура увольнения упростится.

Кроме того, власти намереваются запретить забастовки. В стране остановлена работа портов и перевозка грузов железнодорожным и автомобильным транспортом. Ожидаются серьезные перебои с топливом. Лишь по приблизительным подсчетам, ущерб от стачки может превысить 320 миллионов евро.

# Забастовка # Новости Финляндии

Другие новости рубрики

Все новости
Три человека убиты в результате массовой стрельбы в Арканзасе
11 марта 2024 07:58

Три человека убиты в результате массовой стрельбы в Арканзасе

ПВО РФ уничтожила 6 дронов ВСУ за ночь над Брянской и Орловской областями
11 марта 2024 07:44

ПВО РФ уничтожила 6 дронов ВСУ за ночь над Брянской и Орловской областями

Захарова о солдатах НАТО в Украине: дальше скрывать это они уже не могли
11 марта 2024 07:34

Захарова о солдатах НАТО в Украине: дальше скрывать это они уже не могли