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Продовольственный кризис в Европе. Почему сельское хозяйство не справляется?

06 июля 2022 15:38
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Мировой продовольственный кризис уже реальность. Сегодня о нем говорят буквально все: лидеры государств, представители ООН и даже обычные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Продовольственный кризис в Европе. Почему сельское хозяйство не справляется?-1

Так, во многих странах Европы инфляция бьет исторические рекорды. Зарплаты тают на глазах. Подорожало все: продукты питания, коммунальные услуги и бензин. Каких-то товаров и вовсе не хватает. В частности, это касается пшеницы.

Продовольственный кризис в Европе. Почему сельское хозяйство не справляется?-4

Помимо экономического кризиса, ситуацию осложняют погодные условия. Так, из-за сильнейшей за последние 70 лет засухи сельское хозяйство Италии оказалось под угрозой. Самая длинная река высохла и превратилась в песчаные отмели. А оставшаяся часть воды смешалась с морской, которая непригодна для выращивания культур. В результате пострадала треть итальянского сельхозпроизводства. Многие фермеры потеряли более 60 % прибыли. В стране могут не вырасти фрукты, овощи и пшеница.

Продовольственный кризис в Европе. Почему сельское хозяйство не справляется?-7

Ситуация скажется и на животноводстве. Аналитики предрекают голодный год. Засуха в Румынии и вовсе привела к пожарам на пшеничных полях. В результате производство этой культуры сократится минимум вдвое. А то, что уже было собрано, пойдет на экспорт.

Как заявил президент Румынии, продовольственный кризис может стать серьезным ударом по экономике страны, поэтому необходимо готовиться к тяжелым временам и продумывать меры поддержки. Одна из них – повышение налогов, чтобы увеличить доходы в бюджет. Власти планируют собрать деньги в размере около 30 % ВВП. Это примерно 3 миллиарда долларов. Однако, даже несмотря на это, страна превысит целевой показатель дефицита бюджета на 2022 год.

Продовольственный кризис в Европе. Почему сельское хозяйство не справляется?-10

Похожая ситуация в Испании и Португалии. Там аномальная жара буквально убивает все, что удалось вырастить. Фермеры могут потерять до 50 % прибыли.

# Экономический кризис # Клаус Йоханнис # Фотофакт

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