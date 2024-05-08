Финляндия назвала условие, при котором откроет границу с РФ

Глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что КПП на границе с Российской Федерацией могут быть вновь открыты после принятия закона о беженцах, пишет ТАСС со ссылкой на газету Etelä-Saimaa.

По словам Хяккянена, закон продолжают дорабатываться. Примерно через несколько недель проект закона будет представлен для рассмотрения в парламент страны. И, если законопроект о принудительном выдворении, позволяющий отказывать беженцам сразу на границе в предоставлении убежища, будет принят, то пассажирский транспорт сможет осуществлять проезд через пропускные пункты на границе с РФ, сообщил глава оборонного ведомства.