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Финляндия назвала условие, при котором откроет границу с РФ

08 мая 2024 06:25
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Глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что КПП на границе с Российской Федерацией могут быть вновь открыты после принятия закона о беженцах, пишет ТАСС со ссылкой на газету Etelä-Saimaa.

По словам Хяккянена, закон продолжают дорабатываться. Примерно через несколько недель проект закона будет представлен для рассмотрения в парламент страны. И, если законопроект о принудительном выдворении, позволяющий отказывать беженцам сразу на границе в предоставлении убежища, будет принят, то пассажирский транспорт сможет осуществлять проезд через пропускные пункты на границе с РФ, сообщил глава оборонного ведомства.

# Международная политика

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