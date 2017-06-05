Олег Новицкий о том, как поставил пломбу в космосе
Новости России. 197 дней вокруг света. Олег Новицкий 5 июня дал первую пресс-конференцию после возвращения с МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Я очень люблю Беларусь и никак не разделяю с Россией для меня это единая земля, один народ. Да, там родился, получил образование, там все близкие. Мне очень нравится приезжать туда в отпуск, отдыхать там. Конечно, старался по максимуму сделать какие-то фото- и видеоматериалы, хотя погода не всегда это позволяла делать. Желание никогда не ослабевало. Я очень рад, что с помощью ваших коллег получилось показать что-то, рассказать юношам и девушкам о космосе, о полетах, о Беларуси, как она выглядит сверху.
Первый звонок после приземления. Источник фото: instagram.com/novitskiy_iss/
Наш земляк рассказал о космических буднях и о том, что сам себе поставил пломбу на борту станции. За простой, но в тоже время сложной операцией наблюдала бригада врачей на земле.
Олег Новицкий:
Откололся кусочек пломбы, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию, пломба – это громко сказано, просто трещинку замазал.
Долгожданная встреча. Источник фото: instagram.com/novitskiy_iss/
«Я думаю, наша Рита в первый день будет ходить немножко лучше, чем папа»: как семья Олега Новицкого встречала космонавта (здесь подробнее).
В составе международной экспедиции на МКС Олег Новицкий провел полгода. Все это время, общаясь с родными, друзьями и земляками с помощью социальных сетей. На своей странице он не раз поздравлял белорусов с праздниками. В космосе встретил первый день рождения своей младшей дочери. Радовал нас космическими видами Минска и других белорусских городов.