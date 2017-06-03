«Я думаю, наша Рита в первый день будет ходить немножко лучше, чем папа»: как семья Олега Новицкого ждала встречи с космонавтом

Знаменитые учителя и знаменитые ученики… Представляю, как гордятся в школе города Червеня Минской области выпускником Олегом Новицким. Космонавт с белорусскими корнями, герой России завершил очередную космическую экспедицию (в которую он брал с собой флаг Республики Беларусь – и мы это показывали в одной из прошлых программ). А минувшей ночью на аэродроме Чкаловский его встречали коллеги, родные, близкие и наш корреспондент Алена Сырова.

Разрядить напряженную атмосферу на высоте в 4 сотни километров от Земли со свойственным ему юмором пытался Олег Новицкий. А как иначе?! Всего через несколько минут его космическая экспедиция перейдет, пожалуй, в самую опасную стадию – спуск и возвращение на Землю.

На Землю Олег Новицкий возвращался с французом Тома Песке, а вот американка Пегги Уитсон осталась на МКС еще на четыре месяца.

Юрий Маленченко, первый заместитель начальника ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»:

На ее место разместили специальный контейнер, в откорм есть возможность разместить дополнительные грузы.

Дорога от звезд к дому хоть и выглядит зрелищно – вот такую картину наблюдал Олег Новицкий в момент выхода спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы – организму космонавтов стоит невероятных перегрузок.

За время своей 197-дневной командировки Олег Новицкий провел сотни научных экспериментов. Вот и во время спуска наблюдал за кристаллизацией белка. Результаты исследования окажутся весьма полезны в медицине. Но это все будет иметь значение лишь после успешной посадки, а пока Центр управления полетами в Королеве замер, наблюдая за разделением корабля на отсеки.

Улыбка облегчения появляется на лицах жены и дочери Олега лишь после того, как поисково-спасательный отряд находит в Казахской пустыне капсулу и на огромном мониторе появляется изображение: есть посадка. Олег вдыхает степной воздух, самый долгожданный момент, ведь на МКС вообще нет запахов.

Юлия Новицкая, жена космонавта:

Сегодня мне показалось, что он выглядит немножко лучше, чем после первого приземления. Скорее всего, потому что организм знает, как адаптироваться к земным условиям. Я думаю, что будет полегче в этот раз будет проходить у него реабилитация, хотя прошлый раз он тоже довольно быстро пришел в себя.

К возвращению Олега на Землю его семья начала готовиться задолго. Приземление планировали двумя неделями ранее, а тем временем пришел кулинарный приказ из космоса.

Юлия Новицкая:

Он заказывал картофельный пирог и жареные свиные ребрышки. Свиные ребрышки уже пожарены, а пирог еще в процессе. Буду доделывать, когда вернусь домой.

Типично белорусские предпочтения. Вообще сила притяжения к Родине у Олега в космосе стала лишь сильнее. Во второй раз он поднял на орбите наш флаг, разглядывал города Беларуси через иллюминатор чаще российских, чем даже вызывал ревность своих сограждан. Кстати, в свой первый после возвращения отпуск космонавт Новицкий приедет в Беларусь, но до этого ему предстоит реабилитация. Эффект таких перегрузок для организма сродни инсульту. За 21 день Олегу предстоит заново научиться твердо стоять на Земле.

Юлия Новицкая:

Я думаю, наша Рита в первый день будет ходить немножко лучше, чем папа. Потом, думаю, он будет лучше ходить.

7 месяцев и 1 день – именно столько их папы не было дома. Младшая Рита успела сказать первое слово и сделать первые шаги, которые благодаря интернету Олег увидел. Но никакие технологии не заменят живого общения. Старшая дочь Яна не могла сосчитать минут до встречи.

Яна Новицкая, дочь космонавта:

7 месяцев тянулись очень долго. Кусочек тебя оторвали и куда-то отправили.

Алена Сырова, корреспондент:

Российский военный аэродром Чкаловский, Подмосковье. Попасть сюда иностранным журналистам практически нереально, но 3 июня 2 часа ночи и мы здесь. Несколько минут спецбортом из Казахстана прилетел наш земляк Олег Новицкий. Вот оно – долгожданное возвращение.

Трогательные моменты долгожданной встречи, автобус увозит Олега в Звездный городок. Впереди второе рождение – так сами космонавты называют период реабилитации, а после – подведение итогов. Но для Беларуси и белорусов главный вывод уже очевиден: звездный полет Олега Новицкого – не больше не меньше национальная гордость и надежда на новые поводы поднять глаза в небо.