Олаф Шольц намерен снова выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2025-м

Канцлер Германии планирует снова выдвинуть свою кандидатуру на этот пост. Такое заявление Олаф Шольц сделал на пресс-конференции в Берлине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, Социал-демократическая партия, даже несмотря на экономический кризис и стагнацию промышленности, намерена выиграть выборы в 2025 году. Но эксперты прогнозируют обратное. Согласно данным соцопросов, только 15 % немцев собираются голосовать за эту партию.