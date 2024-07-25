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Олаф Шольц намерен снова выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2025-м

25 июля 2024 08:39
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Канцлер Германии планирует снова выдвинуть свою кандидатуру на этот пост. Такое заявление Олаф Шольц сделал на пресс-конференции в Берлине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олаф Шольц намерен снова выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2025-м-1

По его словам, Социал-демократическая партия, даже несмотря на экономический кризис и стагнацию промышленности, намерена выиграть выборы в 2025 году. Но эксперты прогнозируют обратное. Согласно данным соцопросов, только 15 % немцев собираются голосовать за эту партию.

# Выборы # Олаф Шольц

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