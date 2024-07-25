Парижане и туристы жалуются на олимпийские зоны безопасности

Французские власти сделали все возможное, чтобы испортить впечатление от Олимпиады не только парижанам, но спортсменам и многочисленным туристам, которые уже съехались в Париж. Завтра, 26 июля, там запланирована церемония открытия Олимпийских игр, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо праздничного настроения гостей и участников ожидает полное разочарование, раздражение и даже гнев. Все дело в том, что, желая обеспечить их безопасность, оргкомитет напрочь забыл о людях: весь город сейчас перекрыт металлическими заграждениями, а на улицах появились многочисленные контрольно-пропускные пункты, через которые, как выяснилось, могут пройти и проехать далеко не все. Поскольку для этого полиция требует специальный пропуск. Для самих парижан жизнь в олимпийском городе превратилась в ад. Они с трудом могут добраться на работу и даже банально в ближайший магазин. Ожидает сильное разочарование и туристов. Ведь знаменитая Эйфелевая башня, как и другие французские достопримечательности, могут оказаться для них недоступны.

Людовик Лефевр, водитель велотакси (Франция):

У меня есть разрешение на проезд. Сначала его проверили и собирались пропустить, а потом подошел другой полицейский и сказал, что я не могу проехать. И каждый раз одно и то же, информация противоречивая. Я ничего не понимаю, ощущение такое, будто Олимпийские игры проводятся только для президента Макрона и его друзей, а французов держат взаперти, с нами отвратительно обращаются, как во время пандемии и сейчас то же самое.