Парижане и туристы жалуются на олимпийские зоны безопасности
Французские власти сделали все возможное, чтобы испортить впечатление от Олимпиады не только парижанам, но спортсменам и многочисленным туристам, которые уже съехались в Париж. Завтра, 26 июля, там запланирована церемония открытия Олимпийских игр, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместо праздничного настроения гостей и участников ожидает полное разочарование, раздражение и даже гнев. Все дело в том, что, желая обеспечить их безопасность, оргкомитет напрочь забыл о людях: весь город сейчас перекрыт металлическими заграждениями, а на улицах появились многочисленные контрольно-пропускные пункты, через которые, как выяснилось, могут пройти и проехать далеко не все. Поскольку для этого полиция требует специальный пропуск.
Для самих парижан жизнь в олимпийском городе превратилась в ад. Они с трудом могут добраться на работу и даже банально в ближайший магазин. Ожидает сильное разочарование и туристов. Ведь знаменитая Эйфелевая башня, как и другие французские достопримечательности, могут оказаться для них недоступны.
Людовик Лефевр, водитель велотакси (Франция):
У меня есть разрешение на проезд. Сначала его проверили и собирались пропустить, а потом подошел другой полицейский и сказал, что я не могу проехать. И каждый раз одно и то же, информация противоречивая. Я ничего не понимаю, ощущение такое, будто Олимпийские игры проводятся только для президента Макрона и его друзей, а французов держат взаперти, с нами отвратительно обращаются, как во время пандемии и сейчас то же самое.
Эндрю Йе, турист (Таиланд):
Так много достопримечательностей, известных мест, где можно сделать фотографии, но мы не можем никуда попасть, потому что нас не пускают. Например, хотели зайти на мост Людовика XIV, ведь с него открывается действительно прекрасный вид, но нам не дали этого сделать. На все, что мы мечтали посмотреть в Париже, мы можем любоваться только издали.
Впрочем, недовольны организацией Игр не только парижане и гости французской столицы, но и главные ее герои – спортсмены, которые уже разместились в олимпийской деревне. Они жалуются на плохое питание. По их словам, многие продукты и блюда подаются в таком ограниченном количестве, что их не хватает на всех.