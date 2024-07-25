Футбольный матч Аргентины и Марокко на ОИ-2024 года закончился скандалом

Встреча первого тура олимпийского футбольного турнира между Аргентиной и Марокко из-за беспорядков болельщиков была остановлена и завершена спустя два часа. Об этом пишет ТАСС.

Срыв произошел на 16-й компенсированной минуте ко второй половине матче, когда фанаты Марокко вышли на футбольное поле и забросали игроков Аргентины петардами.

После этого матч продолжился при пустых трибунах, а главный шведский арбитр Гленн Нюберг, посоветовавшись с видеоассистентами рефери (VAR), отменил гол Аргентины из-за офсайда. Оставшиеся три минуты матча команды все же доигрывали, в итоге победа Марокко 2:1.

Сборные Аргентины и Марокко входят в группу B турнира, наряду с командами Ирака и Украины. Футбольный олимпийский турнир пройдет в семи городах Франции с 24 июля по 10 августа.