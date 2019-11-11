Около киностудий Warner Brothers и Universal Pictures бушует природный пожар

Новости США. На Голливудских холмах бушует природный пожар. Огонь вплотную подобрался к киностудиям Warner Brothers и Universal Pictures, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство компаний было вынуждено эвакуировать сотрудников. В тушении огня участвуют как наземные пожарные расчеты, так и специализированная авиация. Пока спасателям удалось лишь частично локализовать возгорание.

Отметим, что серьезные пожары бушуют в Калифорнии уже не первую неделю. Многие голливудские звезды были вынуждены временно покинуть свои дома. А из-за сильного задымления ранее пришлось отменить несколько торжественных кинопремьер.