В Москве +8, в Киеве +13. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 ноября

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +8, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене будет +10. На пункт теплее и без осадков ожидается в Мадриде.

В Риме прогнозируют дожди и +16. На пункт теплее в Софии. «Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше нормы». Синоптики рассказали о погоде на неделю В Афинах будет +21. В Анкаре ожидается +19.