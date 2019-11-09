В Москве +8, в Киеве +13. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 ноября

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +8, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене будет +10. На пункт теплее и без осадков ожидается в Мадриде.
В Париже синоптики обещают переменную облачность и +8, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене будет +10. На пункт теплее и без осадков ожидается в Мадриде.
В Риме прогнозируют дожди и +16. На пункт теплее в Софии.
«Температура воздуха будет на 2-7 градусов выше нормы». Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Афинах будет +21. В Анкаре ожидается +19.
В Вильнюсе и Риге прогнозируют +7 и дожди. В Киеве будет + 13, в начале недели – грозы. В Варшаве обещают +8. В Москве ожидается +8 и дожди.