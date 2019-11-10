Рождественскую ель установили в Нью-Йорке. Её украсят звездой Swarovski

Новости США. В США начали готовиться к зимним праздникам. В центре Нью-Йорка установили огромную рождественскую ёлку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хвойное дерево высотой более 23 метров и массой около 14 тонн привезли из Флориды, где она росла с 1959 года. Елку поставили на специальный постамент с помощью крана.