Рождественскую ель установили в Нью-Йорке. Её украсят звездой Swarovski

Новости США. В США начали готовиться к зимним праздникам. В центре Нью-Йорка установили огромную рождественскую ёлку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США начали готовиться к зимним праздникам. В центре Нью-Йорка установили огромную рождественскую ёлку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хвойное дерево высотой более 23 метров и массой около 14 тонн привезли из Флориды, где она росла с 1959 года. Елку поставили на специальный постамент с помощью крана.
Теперь осталось украсить её для праздника. Красавицу-ель нарядят 50 тысячами огоньков и звездой Swarovski в качестве верхушки. Церемония зажигания запланирована на 4 декабря.