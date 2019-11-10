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Рождественскую ель установили в Нью-Йорке. Её украсят звездой Swarovski

10 ноября 2019 11:31
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Новости США. В США начали готовиться к зимним праздникам. В центре Нью-Йорка установили огромную рождественскую ёлку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественскую ель установили в Нью-Йорке. Её украсят звездой Swarovski-1

Хвойное дерево высотой более 23 метров и массой около 14 тонн привезли из Флориды, где она росла с 1959 года. Елку поставили на специальный постамент с помощью крана.

Рождественскую ель установили в Нью-Йорке. Её украсят звездой Swarovski-4

Рождественскую ель установили в Нью-Йорке. Её украсят звездой Swarovski-6

Теперь осталось украсить её для праздника. Красавицу-ель нарядят 50 тысячами огоньков и звездой Swarovski в качестве верхушки. Церемония зажигания запланирована на 4 декабря.

Рождественскую ель установили в Нью-Йорке. Её украсят звездой Swarovski-9

# Новый год # Фотофакт

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