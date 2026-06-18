Около 500 судов ожидают прохода через Ормузский пролив

Ормузский пролив начинает оживать после мирного соглашения Ирана и США, но движение танкеров идет медленно: у входа застыли около 500 судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их владельцы опасаются обстрелов, несмотря на заявление Трампа об открытии маршрута. США ищут способы убедить перевозчиков: обсуждают VIP-пропуск – платный ускоренный проход под охраной американских кораблей – и обязательное страхование судов. Военные уже сопровождают танкеры, переправлены 90 миллионов баррелей. На время 60-дневных переговоров транзит через пролив останется бесплатным.