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Около 500 судов ожидают прохода через Ормузский пролив

18 июня 2026 06:43
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Ормузский пролив начинает оживать после мирного соглашения Ирана и США, но движение танкеров идет медленно: у входа застыли около 500 судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 500 судов ожидают прохода через Ормузский пролив-2

Их владельцы опасаются обстрелов, несмотря на заявление Трампа об открытии маршрута. США ищут способы убедить перевозчиков: обсуждают VIP-пропуск – платный ускоренный проход под охраной американских кораблей – и обязательное страхование судов. Военные уже сопровождают танкеры, переправлены 90 миллионов баррелей. На время 60-дневных переговоров транзит через пролив останется бесплатным.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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