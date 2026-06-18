Прямой эфир

Мощное землетрясение ударило по индонезийскому острову Сулавеси

18 июня 2026 06:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мощное землетрясение ударило по индонезийскому острову Сулавеси. Один человек погиб, более 70 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощное землетрясение ударило по индонезийскому острову Сулавеси-2

Сильнее всего пострадал район Сиги: там разрушены около 800 жилых домов, повреждены административные здания, храмы и мост. Спасательные службы оценивают ущерб, власти развернули палаточные лагеря и доставили гуманитарную помощь. Сейсмологи зафиксировали более 460 повторных толчков.

# Землетрясение

Другие новости рубрики

Все новости
Польша вводит новый налог вместо снижения цен на топливо
18 июня 2026 06:16

Польша вводит новый налог вместо снижения цен на топливо

Парламент Финляндии отменил 40-летний запрет на ввоз ядерного оружия
18 июня 2026 06:11

Парламент Финляндии отменил 40-летний запрет на ввоз ядерного оружия

Во Франции завершился саммит «Большой семерки»
17 июня 2026 18:04

Во Франции завершился саммит «Большой семерки»