Мощное землетрясение ударило по индонезийскому острову Сулавеси. Один человек погиб, более 70 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мощное землетрясение ударило по индонезийскому острову Сулавеси. Один человек погиб, более 70 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильнее всего пострадал район Сиги: там разрушены около 800 жилых домов, повреждены административные здания, храмы и мост. Спасательные службы оценивают ущерб, власти развернули палаточные лагеря и доставили гуманитарную помощь. Сейсмологи зафиксировали более 460 повторных толчков.