Около 50 человек пострадали от ударов молнии в Европе

Новости Польши. Около 50 европейцев пострадали от удара молнии. Буря с грозами обрушилась на юг Польши. Погибли 2 человека, которые в момент разгула стихии находились на улице. Ещё 3 человека были ранены.

Днём ранее в Германии гром разразился во время юношеского футбольного матча. В итоге 35 человек пострадали. Из-за удара молний серьезные травмы получили трое игроков.

Подобный инцидент произошел также накануне вечером в Париже. 10 детей и 1 взрослый пострадали в парке в северо-западной части французской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.