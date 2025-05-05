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Около 10 человек погибли при крушении двух круизных судов

05 мая 2025 08:07
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Трагический инцидент произошел на одной из рек Китая. На юго-западе страны потерпели крушение несколько круизных судов. В результате инцидента погибли как минимум 9 человек. Более 70 – в списке пострадавших. Еще двое считаются пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 10 человек погибли при крушении двух круизных судов-2

По предварительной версии, причиной трагедии стала непогода. Сильные ливни, которые несколько дней шли в регионе, вызвали внезапный подъем уровня воды в реке. Большие волны опрокинули суда. Кроме того, как выяснилось, были грубо нарушены правила техники безопасности: ни на одном из пассажиров не было спасательных жилетов. На месте происшествия развернута масштабная поисково-спасательная операция. Работают около 250 спасателей, отряд водолазов и более 80 единиц спецтехники.

# ЧП # Новости Китая

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