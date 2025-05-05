Трамп не исключил отправки войск для силового захвата Гренландии

В интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп заявил о возможности отправки войск США для силового захвата Гренландии, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и обороны от Китая и России. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Трамп уже высказывал заинтересованность в аннексии Гренландии, но не давал гарантий, что не исключает военного вмешательства. Однако власти Гренландии, в том числе и премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен, против такого сценария, подчеркивая свое желание самоопределиться. При этом идея вхождения Гренландии в состав Соединенных Штатов Америки непопулярна как среди политиков, так и среди населения, а вариант независимости от Дании является более благоприятным.

С 2009 года Гренландия, бывшая датская колония, имеет значительную автономию, сохраняя при этом официальные связи с Данией.