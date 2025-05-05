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Стали известны все пары ¼ финала Кубка Стэнли

05 мая 2025 08:02
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Стали известны все пары ¼ финала Кубка Стэнли-0

«Виннипег Джетс» стал последним участником четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ, обыграв «Сент-Луис» в 1-м раунде. Об этом пишет ТАСС.

Теперь команда сыграет с «Далласом», а выигравший в этой паре встретится в полуфинале с оказавшимся сильнейшим в дуэли «Вегас» – «Эдмонтон».

В другой же части сетки определятся лучшие в очных противостояниях «Торонто» – «Флорида» и «Вашингтон» – «Каролина». Первая игра серии «Торонто» и «Флориды» стартует в ночь на 6 мая (по московскому времени).

Все серии плей-офф играются до 4 побед. Матчи 1, 2, 5 и 7 (при необходимости) проходят на площадке клуба с более высоким рейтингом, а 3, 4 и 6 — у соперника. Действующие обладатели Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз», в прошлом году обыгравшие в финале «Эдмонтон» (4-3).

Фото: pixabay

# Хоккей

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