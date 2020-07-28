В США очередная волна задержаний: протестующие громят витрины и совершают поджоги

Новости США. Очередная волна массовых задержаний в США. В штате Ричмонд в ходе беспорядков арестованы еще 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митингующие нанесли серьезный ущерб частной собственности. Речь идет о тысячах долларов.

Толпа устроила погром: била витрины магазинов и совершала поджоги. Некоторые провоцировали и нападали на правоохранителей. Чтобы разогнать дебоширов, стражи порядка вынуждены были применять силу. Протестными настроениями уже долгое время охвачены множество американских городов. Среди них Портленд, Сиэтл и Окленд. В Сиэтле участники протестов пытались взорвать полицейский участок