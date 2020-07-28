В США очередная волна задержаний: протестующие громят витрины и совершают поджоги
Новости США. Очередная волна массовых задержаний в США. В штате Ричмонд в ходе беспорядков арестованы еще 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митингующие нанесли серьезный ущерб частной собственности. Речь идет о тысячах долларов.
Толпа устроила погром: била витрины магазинов и совершала поджоги. Некоторые провоцировали и нападали на правоохранителей. Чтобы разогнать дебоширов, стражи порядка вынуждены были применять силу.
Протестными настроениями уже долгое время охвачены множество американских городов. Среди них Портленд, Сиэтл и Окленд.
В Сиэтле участники протестов пытались взорвать полицейский участок
Американский лидер в ответ на многочисленные акции протеста пригрозил уголовным наказанием митингующим, совершающим акты вандализма в отношении правительственных зданий. Глава Белого дома отметил, что дебоширы будут преследоваться в соответствии с повторно введенным в действие Указом о защите памятников. Им грозит минимум 10 лет тюрьмы.