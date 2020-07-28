Во Вьетнаме из-за вспышки коронавируса изолирован третий по величине город страны

Новости Вьетнама. Во Вьетнаме из-за вспышки COVID-19 изолирован третий по величине город страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 28 июля Дананг на две недели полностью прекращает авиационное, автотранспортное, железнодорожное и водное сообщения с другими населенными пунктами страны.