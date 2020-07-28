Прямой эфир

Во Вьетнаме из-за вспышки коронавируса изолирован третий по величине город страны

28 июля 2020 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Вьетнама. Во Вьетнаме из-за вспышки COVID-19 изолирован третий по величине город страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из вьетнамского Дананга вывезут около 80 тысяч туристов из-за новых случаев заражения коронавирусом

Во Вьетнаме из-за вспышки коронавируса изолирован третий по величине город страны-1

Во Вьетнаме из-за вспышки коронавируса изолирован третий по величине город страны-3

С 28 июля Дананг на две недели полностью прекращает авиационное, автотранспортное, железнодорожное и водное сообщения с другими населенными пунктами страны.

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом фиксируют во многих странах. Так, в некоторых регионах Бельгии власти вынуждены вводить очередные карантинные меры (подробнее здесь).

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Бельгии вводят очередные карантинные меры: закрывают фитнес-центры, ограничивают работу кафе и ресторанов
28 июля 2020 08:20

В Бельгии вводят очередные карантинные меры: закрывают фитнес-центры, ограничивают работу кафе и ресторанов

Более 9 тонн наркотиков изъяли на границе Венесуэлы и Колумбии
28 июля 2020 08:06

Более 9 тонн наркотиков изъяли на границе Венесуэлы и Колумбии

Жертвами урагана «Ханна» в Мексике стали 4 человека, жители массово покидают свои дома
28 июля 2020 07:47

Жертвами урагана «Ханна» в Мексике стали 4 человека, жители массово покидают свои дома