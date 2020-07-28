Во Вьетнаме из-за вспышки коронавируса изолирован третий по величине город страны

Новости Вьетнама. Во Вьетнаме из-за вспышки COVID-19 изолирован третий по величине город страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из вьетнамского Дананга вывезут около 80 тысяч туристов из-за новых случаев заражения коронавирусом
Новости Вьетнама. Во Вьетнаме из-за вспышки COVID-19 изолирован третий по величине город страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из вьетнамского Дананга вывезут около 80 тысяч туристов из-за новых случаев заражения коронавирусом
С 28 июля Дананг на две недели полностью прекращает авиационное, автотранспортное, железнодорожное и водное сообщения с другими населенными пунктами страны.
Новый всплеск заболеваемости коронавирусом фиксируют во многих странах. Так, в некоторых регионах Бельгии власти вынуждены вводить очередные карантинные меры (подробнее здесь).