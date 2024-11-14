Офис Зеленского раскрыл предложение для Трампа в рамках «мирного плана»

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, у Киева есть предложения для победившего на выборах президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Вашингтону может быть интересна совместная разработка месторождений редких минералов на территории Украины, отметил Подоляк.

Также политик сообщил о намерении Киева предложить избранному американскому лидеру частично заменить американский контингент в ряде регионов на украинский.

А со стороны Штатов Киев ожидает оказания большего давления на РФ, рассказал Подоляк.