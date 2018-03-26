Дональд Трамп выделил 1,5 миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой

Новости США. Президент США объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Президент США объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трамп объяснил, что к такому решению его подтолкнули происшествия во Франции. В своем микроблоге он пояснил, что на стройку уже выделено более полутора миллиардов долларов. Власти Америки считают это вопросом национальной безопасности. Таким образом они планируют остановить поток наркотиков и преступности из страны-соседки.
По предварительным подсчетам, общие затраты на «стену» превысят 33 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия. Об этом Трамп заявлял еще в своей предвыборной кампании. После инаугурации он отметил, что средства для постройки предоставят американские налогоплательщики, которые после возместит Мексика.