Дональд Трамп выделил 1,5 миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой

Новости США. Президент США объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп объяснил, что к такому решению его подтолкнули происшествия во Франции. В своем микроблоге он пояснил, что на стройку уже выделено более полутора миллиардов долларов. Власти Америки считают это вопросом национальной безопасности. Таким образом они планируют остановить поток наркотиков и преступности из страны-соседки.