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Дональд Трамп выделил 1,5 миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой

26 марта 2018 07:04
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Новости США. Президент США объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп выделил 1,5 миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой-1

Трамп объяснил, что к такому решению его подтолкнули  происшествия во Франции. В своем микроблоге он пояснил, что на стройку уже выделено более полутора миллиардов долларов. Власти Америки считают это вопросом национальной безопасности. Таким образом они планируют остановить поток наркотиков и преступности из страны-соседки.

Дональд Трамп выделил 1,5 миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой-4

Дональд Трамп выделил 1,5 миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой-6

По предварительным подсчетам, общие затраты на «стену» превысят 33 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия. Об этом Трамп заявлял еще в своей предвыборной кампании. После инаугурации он отметил, что средства для постройки предоставят американские налогоплательщики, которые после возместит Мексика.

Дональд Трамп выделил 1,5 миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой-9

# Фотофакт # Строительство

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