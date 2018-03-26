В Австралии циклон «Нора» оставил без электричества 300 домов

Без электричества остались около трех сотен домов. Сильный ветер и постоянный дождь создают угрозу наводнения. Власти предупредили граждан о чрезвычайном положении.

В Бюро метеорологии Австралии опасаются, что циклон в кратчайшие сроки достигнет интенсивности урагана четвертой категории. Сейчас он продвигается на юг страны. Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет.