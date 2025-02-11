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Один человек погиб. В аэропорту США столкнулись два самолета

11 февраля 2025 08:34
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В аэропорту Скоттсдейла в результате столкновения двух летательных аппаратов один человек погиб и еще двое получили ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Один человек погиб. В аэропорту США столкнулись два самолета-1

Фото: pixabay

Лайнер Bombardier Learjet выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с бизнес-джетом Gulfstream 2100. Расследованием инцидента занимается Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

# Самолет

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