Один человек погиб. В аэропорту США столкнулись два самолета

В аэропорту Скоттсдейла в результате столкновения двух летательных аппаратов один человек погиб и еще двое получили ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.
В аэропорту Скоттсдейла в результате столкновения двух летательных аппаратов один человек погиб и еще двое получили ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.
Фото: pixabay
Лайнер Bombardier Learjet выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с бизнес-джетом Gulfstream 2100. Расследованием инцидента занимается Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).