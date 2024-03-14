Один человек погиб при обвале на руднике в Австралии

Один человек погиб, еще один ранен при обвале на руднике в Австралии. Всего в момент ЧП там находились более 30 рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они оказались в каменной ловушке в нескольких километрах от входа в шахту. Спасателям понадобилось около трех часов, чтобы освободить горняков. Они смогли достать живыми 28 человек. Одного из них в тяжелом состоянии доставили в больницу на вертолете. Профсоюзные лидеры шахтеров потребовали тщательного расследования происшествия. По их мнению, руководство рудника грубо нарушало правила безопасности.