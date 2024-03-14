В Германии снова бастуют сотрудники авиакомпаний

В ФРГ снова бастуют сотрудники авиакомпаний. Они требуют увеличения зарплаты. Пока компромисса достичь не удалось. Стачка нарушила планы 120 тысяч пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменено более тысячи рейсов. В наиболее сложном положении оказались те, кто собирался вылететь из Франкфурта. Германия как место для ведения бизнеса и туризма опозорена и терпит огромный ущерб, отмечают представители авиаотрасли.