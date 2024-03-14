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В Германии снова бастуют сотрудники авиакомпаний

14 марта 2024 07:16
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В ФРГ снова бастуют сотрудники авиакомпаний. Они требуют увеличения зарплаты. Пока компромисса достичь не удалось. Стачка нарушила планы 120 тысяч пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии снова бастуют сотрудники авиакомпаний-1

Отменено более тысячи рейсов. В наиболее сложном положении оказались те, кто собирался вылететь из Франкфурта. Германия как место для ведения бизнеса и туризма опозорена и терпит огромный ущерб, отмечают представители авиаотрасли.

# Забастовка # Новости Германии

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