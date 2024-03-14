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ПВО РФ за ночь уничтожили 14 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями

14 марта 2024 08:02
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В Министерстве обороны РФ сообщили, что за минувшую ночь силами ПВО было обнаружено и ликвидировано 14 беспилотных летательных аппаратов Украины над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что это были предпринятые киевским режимом террористические атаки на территории России. В своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород был подвергнут атаке ВСУ, но обошлось без жертв. Украинская сторона продолжает обстрелы приграничных районов России и диверсии на регулярной основе.

# Международная политика

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