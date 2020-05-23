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В Москве +12, в Киеве +15. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 мая

23 мая 2020 16:56
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В Париже синоптики обещают ясную погоду и +19. Столько же ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве +12, в Киеве +15. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 мая-1

В Мадриде будет +28. Переменную облачность и на 5 пунктов меньше прогнозируют в Риме. На градус прохладнее обещают в Афинах.

В Москве +12, в Киеве +15. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 мая-4

В Софии ожидается пасмурная погода и +17. На пункт меньше будет в Анкаре. Облачно с прояснениями будет в Прибалтике.

Днём +20, ночью в 10 раз холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Риге ожидается +11, в Вильнюсе будет +13. +14 и дождь обещают в Варшаве.

В Москве +12, в Киеве +15. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 мая-7

На градус выше прогнозируют в Киеве. Пройдут осадки и в Москве, ожидается +12.

# Погода

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