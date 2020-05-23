Мужчина, захвативший заложников в московском банке, задержан

Новости России. Злоумышленник, который захватил заложников в банке в центре Москвы, задержан.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб российской столицы. С подозреваемым проводятся следственные действия.

Эту информацию подтвердили в МВД. По словам представителя банка, все завершилось благополучно, пострадавших нет.

Как сообщает ГУ МВД России по г. Москве, происшествие случилось 23 мая в центре Москвы на улице Земляной Вал.

В отделение банка зашел мужчина с сумкой доставщика еды и сказал, что помещение заминировано.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.