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Мужчина, захвативший заложников в московском банке, задержан

23 мая 2020 12:53
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Новости России. Злоумышленник, который захватил заложников в банке в центре Москвы, задержан.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб российской столицы. С подозреваемым проводятся следственные действия.

Эту информацию подтвердили в МВД. По словам представителя банка, все завершилось благополучно, пострадавших нет. 

Как сообщает ГУ МВД России по г. Москве, происшествие случилось 23 мая в центре Москвы на улице Земляной Вал.

В отделение банка зашел мужчина с сумкой доставщика еды и сказал, что помещение заминировано.  

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.   

# ЧП

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