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За сутки в Китае не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом

23 мая 2020 12:45
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Новости Китая. За последние сутки в Китае впервые с начала пандемии не зафиксировали ни одного нового случая заражения, летальных исходов из-за коронавируса также нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки в Китае не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом-1

Карантинные ограничения во всем мире продолжают ослаблять. Так, жителям американского Нью-Йорка разрешили при условии соблюдения необходимой дистанции собираться в группы до 10 человек.

За сутки в Китае не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом-4

Кипр с 9 июня намерен возобновить авиасообщение с другими странами и приглашает на свои курорты туристов из 19 государств. Списки стран будут обновляться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

# Коронавирус # Фотофакт

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