За сутки в Китае не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом

Новости Китая. За последние сутки в Китае впервые с начала пандемии не зафиксировали ни одного нового случая заражения, летальных исходов из-за коронавируса также нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. За последние сутки в Китае впервые с начала пандемии не зафиксировали ни одного нового случая заражения, летальных исходов из-за коронавируса также нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Карантинные ограничения во всем мире продолжают ослаблять. Так, жителям американского Нью-Йорка разрешили при условии соблюдения необходимой дистанции собираться в группы до 10 человек.
Кипр с 9 июня намерен возобновить авиасообщение с другими странами и приглашает на свои курорты туристов из 19 государств. Списки стран будут обновляться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.