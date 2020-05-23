За сутки в Китае не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом

Новости Китая. За последние сутки в Китае впервые с начала пандемии не зафиксировали ни одного нового случая заражения, летальных исходов из-за коронавируса также нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карантинные ограничения во всем мире продолжают ослаблять. Так, жителям американского Нью-Йорка разрешили при условии соблюдения необходимой дистанции собираться в группы до 10 человек.