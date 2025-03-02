Прямой эфир

Очередной скандал на переговорах в Белом доме! Зеленский подарил Трампу фальшивый пояс боксёра Усика

02 марта 2025 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уже более суток с первых полос мировых СМИ не сходит скандал в Овальном зале Белого дома. Перепалка Зеленского и Трампа начинает обрастать все более интересными подробностями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь выясняется, что украинский политик подарил американскому лидеру ненастоящий чемпионский пояс боксера Александра Усика.

Очередной скандал на переговорах в Белом доме! Зеленский подарил Трампу фальшивый пояс боксёра Усика-2

Информацию подтвердил и сам спортсмен. По его словам, он не знает, что за пояс Зеленский принес на встречу с главой США, заверив, что оригинал находится дома. Остается непонятным, зачем украинская сторона привезла фальшивый трофей. Напомним, в присутствии репортеров Трамп и Зеленский вступили в ожесточенный спор. Президент США вместе со своим заместителем заявили о заинтересованности Вашингтона в скорейшем прекращении огня и возмещении всех потраченных средств. Киев, судя по всему, в мире не нуждается. Риторика американцев не устроила главу киевского режима, из-за чего стороны продолжили разговор на повышенных тонах.

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Заранее подготовленный сценарий? Зеленский провёл встречу со Стармером
02 марта 2025 07:42

Заранее подготовленный сценарий? Зеленский провёл встречу со Стармером

В Таджикистане проходят выборы в нижнюю палату парламента и законодательные органы
02 марта 2025 07:40

В Таджикистане проходят выборы в нижнюю палату парламента и законодательные органы

«Нереально». Маск высказался о дерзкой политике стратегии Зеленского
01 марта 2025 17:15

«Нереально». Маск высказался о дерзкой политике стратегии Зеленского