Уже более суток с первых полос мировых СМИ не сходит скандал в Овальном зале Белого дома. Перепалка Зеленского и Трампа начинает обрастать все более интересными подробностями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь выясняется, что украинский политик подарил американскому лидеру ненастоящий чемпионский пояс боксера Александра Усика.

Информацию подтвердил и сам спортсмен. По его словам, он не знает, что за пояс Зеленский принес на встречу с главой США, заверив, что оригинал находится дома. Остается непонятным, зачем украинская сторона привезла фальшивый трофей. Напомним, в присутствии репортеров Трамп и Зеленский вступили в ожесточенный спор. Президент США вместе со своим заместителем заявили о заинтересованности Вашингтона в скорейшем прекращении огня и возмещении всех потраченных средств. Киев, судя по всему, в мире не нуждается. Риторика американцев не устроила главу киевского режима, из-за чего стороны продолжили разговор на повышенных тонах.