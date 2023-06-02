Очередное фиаско. Байден упал на выпускной церемонии Академии ВВС США

Новости США. Байден опять упал. На этот раз на выпускной церемонии Академии ВВС США. Американский лидер споткнулся о некий предмет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеозапись падения стала вирусной быстрее, чем Белый дом успел отреагировать на инцидент и приуменьшить его значимость.

Несколько позже Байден объяснил свое фиаско тем, что не заметил мешок с песком. Сейчас, по его заявлению, чувствует себя хорошо. Минувший день для американского лидера был весьма неудачным. В Колорадо он ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома – об этом рассказали представители его Пула.