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Очередное фиаско. Байден упал на выпускной церемонии Академии ВВС США

02 июня 2023 06:40
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Новости США. Байден опять упал. На этот раз на выпускной церемонии Академии ВВС США. Американский лидер споткнулся о некий предмет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеозапись падения стала вирусной быстрее, чем Белый дом успел отреагировать на инцидент и приуменьшить его значимость.

Очередное фиаско. Байден упал на выпускной церемонии Академии ВВС США-1

Несколько позже Байден объяснил свое фиаско тем, что не заметил мешок с песком. Сейчас, по его заявлению, чувствует себя хорошо. Минувший день для американского лидера был весьма неудачным. В Колорадо он ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома – об этом рассказали представители его Пула.

Очередное фиаско. Байден упал на выпускной церемонии Академии ВВС США-4

Состояние здоровья 80-летнего демократа неоднократно вызывало опасения у республиканцев в Конгрессе. Отвечать на вопросы, которые ему задавали у вертолета журналисты, Байден отказался.

# Курьезы # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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