Прямой эфир

Очередь на въезд в ЕС увеличилась почти на 300 машин за выходные

11 мая 2026 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Очередь на въезд в ЕС увеличилась почти на 300 машин за выходные-0

За выходные очередь транспорта на границе Беларуси со странами ЕС увеличилась примерно на 290 автомобилей. Об этом сообщает ГПК.

На утро 11 мая перед польскими пунктами пропуска ожидали около 300 легковых машин, при этом за два дня очередь выросла более чем на 200 авто. По данным пограничников, сопредельная сторона пропускает транспорт значительно ниже обычных объемов.

Очереди также сохраняются на литовском направлении и для грузового транспорта – у пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Берестовица».

Фото: pixabay

# Граница # Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Эксперты призывают европейцев готовиться к подорожанию продовольствия
11 мая 2026 16:55

Эксперты призывают европейцев готовиться к подорожанию продовольствия

Польские фермеры могут остаться без урожая
11 мая 2026 16:50

Польские фермеры могут остаться без урожая

Пашинян: если Армения выйдет из ЕАЭС, то это не будет внезапно
11 мая 2026 14:55

Пашинян: если Армения выйдет из ЕАЭС, то это не будет внезапно

Прощание с правнучкой Ленина пройдет в Митинском крематории
11 мая 2026 14:15

Прощание с правнучкой Ленина пройдет в Митинском крематории

Посол Ашок Кумар: Индия хочет увеличить поставки морепродуктов в Беларусь
11 мая 2026 13:55

Посол Ашок Кумар: Индия хочет увеличить поставки морепродуктов в Беларусь

Российский рубль окреп, доллар и юань упали – итоги торгов 11 мая
11 мая 2026 13:06

Российский рубль окреп, доллар и юань упали – итоги торгов 11 мая

Стройка подземного перехода на ул. Орловской вышла на финишную прямую
11 мая 2026 12:27

Стройка подземного перехода на ул. Орловской вышла на финишную прямую

В Непале при посадке загорелся самолет турецких авиалиний
11 мая 2026 10:59

В Непале при посадке загорелся самолет турецких авиалиний

Латвия заявила о желании разместить у себя дополнительный военный контингент США
11 мая 2026 10:57

Латвия заявила о желании разместить у себя дополнительный военный контингент США

В Великобритании прошли масштабные акции протеста против возрождающегося в стране антисемитизма
11 мая 2026 07:37

В Великобритании прошли масштабные акции протеста против возрождающегося в стране антисемитизма

Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на мирные предложения США
11 мая 2026 07:35

Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на мирные предложения США

75 тысяч рейсов отменены: топливный рынок сорван конфликтом США и Израиля
11 мая 2026 07:32

75 тысяч рейсов отменены: топливный рынок сорван конфликтом США и Израиля