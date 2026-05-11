Очередь на въезд в ЕС увеличилась почти на 300 машин за выходные

За выходные очередь транспорта на границе Беларуси со странами ЕС увеличилась примерно на 290 автомобилей. Об этом сообщает ГПК.

На утро 11 мая перед польскими пунктами пропуска ожидали около 300 легковых машин, при этом за два дня очередь выросла более чем на 200 авто. По данным пограничников, сопредельная сторона пропускает транспорт значительно ниже обычных объемов.

Очереди также сохраняются на литовском направлении и для грузового транспорта – у пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Берестовица».

Фото: pixabay