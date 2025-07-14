Трамп: США отправят Украине оружие, за которое придется заплатить

Лидер США Дональд Трамп заявил о намерении передать Украине современные вооружения, в том числе и ракеты для систем Patriot. Об этом сообщает ТАСС.

По его заявлению, расходы по поставкам возьмет на себя Евросоюз.

«Мы направим им разные образцы современного военного [оборудования]. И они заплатят нам за него 100%», – сказал он.

Трамп особо подчеркнул, что решение о числе ракет еще не принято, но заверил, что некоторые из них будут переданы. Президент Америки также заметил, что это «просто бизнес» и США не будут нести расходы.

Ранее стало известно, что поставки оружия, в том числе ракет Patriot и других систем, приостановлены. Однако позже США объявили о возобновлении поставок, заверив, что основная часть поставок продолжается в соответствии с графиком.