ЕС готов ввести ответные пошлины в отношении американских товаров на сумму 21 млрд евро

В ответ на данные меры председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к переговорам с Вашингтоном, но не исключила и ответных мер. В случае провала переговоров, ЕС может ввести пошлины в отношении американских товаров на сумму 21 миллиард евро, с возможностью расширения списка. Как отмечают эксперты, от повышения тарифов пострадают все, включая саму Америку, где падение фондовых рынков может негативно сказаться на пенсиях и сбережениях граждан. В Еврокомиссии также предупредили, что новые пошлины на европейский экспорт подорвут трансатлантические цепочки поставок. Стоит отметить, что в общей сложности под новые торговые ограничения американской администрации попали уже 24 страны, не считая государств Евросоюза.