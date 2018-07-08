«Очаровательный котёнок»: питомец польского политолога вмешался в интервью

Новости Польши. Забавный случай произошёл во время интервью с польским историком и политологом Ежи Таргальским. К мужчине на плечи запрыгнул кот Лисио.

Всё началось с того, что Таргальский давал интервью голландской телекомпании NTR. Однако домашний питомец политолога заскучал и решил вмешаться в разговор. Сначала рыжее создание попыталось привлечь внимание хозяина, касаясь его лапами, но поскольку должный эффект достигнут не был, животное запрыгнуло Таргальскому на плечи.