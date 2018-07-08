«Очаровательный котёнок»: питомец польского политолога вмешался в интервью
Новости Польши. Забавный случай произошёл во время интервью с польским историком и политологом Ежи Таргальским. К мужчине на плечи запрыгнул кот Лисио.
Всё началось с того, что Таргальский давал интервью голландской телекомпании NTR. Однако домашний питомец политолога заскучал и решил вмешаться в разговор. Сначала рыжее создание попыталось привлечь внимание хозяина, касаясь его лапами, но поскольку должный эффект достигнут не был, животное запрыгнуло Таргальскому на плечи.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 24 TV PROD
Мужчина едва заметно улыбнулся, однако постарался сохранить серьёзный вид. Историк убрал закрывавший ему глаза хвост кота и продолжил интервью. Но у Лисио были свои планы. Питомец начал тереться о голову хозяина, а затем и вовсе лизать его ухо.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 24 TV PROD
Пользователей одобрили действия кота и посмеялись над инцидентом.
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Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 24 TV PROD
Вероятно, Ежи Таргальский был на пределе и едва сдерживал смех. Когда историк закончил свою мысль, видео сразу прервалось.
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