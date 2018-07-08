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«Очаровательный котёнок»: питомец польского политолога вмешался в интервью

08 июля 2018 10:21
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Новости Польши. Забавный случай произошёл во время интервью с польским историком и политологом Ежи Таргальским. К мужчине на плечи запрыгнул кот Лисио.  

Всё началось с того, что Таргальский давал интервью голландской телекомпании NTR. Однако домашний питомец политолога заскучал и решил вмешаться в разговор. Сначала рыжее создание попыталось привлечь внимание хозяина, касаясь его лапами, но поскольку должный эффект достигнут не был, животное запрыгнуло Таргальскому на плечи.  

«Очаровательный котёнок»: питомец польского политолога вмешался в интервью-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 24 TV PROD  

Мужчина едва заметно улыбнулся, однако постарался сохранить серьёзный вид. Историк убрал закрывавший ему глаза хвост кота и продолжил интервью. Но у Лисио были свои планы. Питомец начал тереться о голову хозяина, а затем и вовсе лизать его ухо.  

«Очаровательный котёнок»: питомец польского политолога вмешался в интервью-4

​​​​​​​Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 24 TV PROD  

Пользователей одобрили действия кота и посмеялись над инцидентом.  

«Вот рыжик – молодец. Он вне политики»,  

«Золото, а не кот»,  

«Очаровательный котёнок. Из оранжевых табби получаются милые и дружелюбные питомцы»,  

«Невозмутимость 80 уровня!»,  

«Я едва не умер от смеха».  

«Очаровательный котёнок»: питомец польского политолога вмешался в интервью-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 24 TV PROD  

Вероятно, Ежи Таргальский был на пределе и едва сдерживал смех. Когда историк закончил свою мысль, видео сразу прервалось.  

Весной 2018 года в США животные тоже решили вмешаться в размеренную человеческую жизнь.  

Два пеликана нанесли визит выпускникам и едва не сорвали вручение дипломов – подробности здесь.  

# Курьезы # Ежи Таргальский # Фотофакт

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