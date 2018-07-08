В Калифорнии из-за пожара эвакуированы более трёх тысяч человек

Новости США. 6 июля в штате Калифорния возле города Голета начался серьёзный пожар. Из-за случившегося была проведена эвакуация 3 200 человек. По сведениям Santa Barbara Independent, ко второй половине 7 июля было локализовано 80% пожара. Причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер и высокая температура, которая местами доходила до +37°С. Отмечается, что своевременно принятые меры помогли избежать смертей, серьёзных травм и пропажи людей.

Фото: twitter.com/EliasonMike

Как сообщает Департамент пожарной охраны округа Санта-Барбара, огнём повреждено или уничтожено неизвестное число автомобилей, разрушены или повреждены не менее 20 зданий. Пламя распространилось на площадь от 50 до 80 акров (от 0,2 кв. км до 0,3 кв. км).

Фото: twitter.com/EliasonMike

Дли ликвидации пожара задействована авиация. Также выделены подразделения пожарных из других городов штата. Предполагается, что погасить пламя удастся к 11 июля.

Фото: twitter.com/EliasonMike