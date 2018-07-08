Прямой эфир

В Калифорнии из-за пожара эвакуированы более трёх тысяч человек

08 июля 2018 09:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. 6 июля в штате Калифорния возле города Голета начался серьёзный пожар. Из-за случившегося была проведена эвакуация 3 200 человек.  

По сведениям Santa Barbara Independent, ко второй половине 7 июля было локализовано 80% пожара. Причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер и высокая температура, которая местами доходила до +37°С. Отмечается, что своевременно принятые меры помогли избежать смертей, серьёзных травм и пропажи людей.  

В Калифорнии из-за пожара эвакуированы более трёх тысяч человек-1

Фото: twitter.com/EliasonMike  

Как сообщает Департамент пожарной охраны округа Санта-Барбара, огнём повреждено или уничтожено неизвестное число автомобилей, разрушены или повреждены не менее 20 зданий. Пламя распространилось на площадь от 50 до 80 акров (от 0,2 кв. км до 0,3 кв. км).  

В Калифорнии из-за пожара эвакуированы более трёх тысяч человек-4

Фото: twitter.com/EliasonMike  

Дли ликвидации пожара задействована авиация. Также выделены подразделения пожарных из других городов штата. Предполагается, что погасить пламя удастся к 11 июля.  

В Калифорнии из-за пожара эвакуированы более трёх тысяч человек-7

Фото: twitter.com/EliasonMike  

В конце июня 2018 года в Калифорнии произошли природные пожары.  

Тушением занимались не менее 250 человек – здесь подробнее.  

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании появится зона свободной торговли с Евросоюзом
07 июля 2018 13:51

В Великобритании появится зона свободной торговли с Евросоюзом

Смертельное хобби. В Канаде популярные видеоблогеры погибли во время экстремальной съёмки на водопаде
07 июля 2018 13:10

Смертельное хобби. В Канаде популярные видеоблогеры погибли во время экстремальной съёмки на водопаде

В Японии сильнейшие ливни привели к наводнению: более 30 человек погибли, около 50 – пропали без вести
07 июля 2018 13:05

В Японии сильнейшие ливни привели к наводнению: более 30 человек погибли, около 50 – пропали без вести