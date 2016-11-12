Обыкновенное чудо необыкновенной борьбы за Овальный кабинет, или Кто такой мистер Трамп

В другой географической части Беларуси – в Новогрудке – заговорили о другом президенте (почти уже президенте другой страны). Когда-то здесь, в Новогрудке, жили люди, от которых цепочка родственных связей приводит к… Дональду Трампу – победителю на выборах Президента США. Теорию шести рукопожатий, следуя которой каждый человек опосредованно знаком с любым жителем планеты, вывели, кстати, американские психологи… Но в случае с Трампом – между жителями Новогрудка и новоизбранным Президентом США – не просто пять посредников, а, считай, соседи – предки трамповского зятя по фамилии Кушнер.

Эта фамилия тоже, кстати, в списке американских миллиардеров. Не отдаст же Трамп свою дочку замуж «абы за кого». Теперь родословная Трампов-Кушнеров приобретает политический венец: глава семейства победил на выборах Президента США. И это, безусловно, главная мировая новость и сенсация. Алексей Волков рассказывает.

Самая грязная, самая скандальная и просто безумная гонка за президентское кресло. Именно с такой характеристикой Трамп и Клинтон подошли ко дню выборов. Он миллиардер-шоумен, она – настоящий политический бульдог, вот только уже давно хвост, читай – бизнес, виляет собакой. И до последнего главный демократ страны готовилась перевозить вещи в Белый Дом. И когда Трамп вышел с победной речью, Америка просто не верила, что все получилось именно так.

Дональд Трамп, избранный Президент США:

Получил звонок от Клинтон. Она поздравила нас с победой. А я поздравил Хиллари и ее семью. Это была очень тяжелая и жесткая борьба. Но мы победили.

А получился настоящий разгром: при подсчете голосов выборщиков – 290 против 232 у Клинтон. До кучи республиканцы завоевали все три власти: исполнительная, законодательная и судебная – теперь они красного цвета. Крайне редкое явление для США затмило другое событие. Ведь население отдало победу Клинтон – за нее на сто тысяч больше американцев. Это породило настоящий информационный взрыв – систему американских выборов предлагают поменять коренным образом.

Сергей Мусиенко, политолог:

Он очень четко использовал все преимущества и недостатки избирательной системы США. И победил. Как это ни странно. Он может войти в историю как один из величайших президентов США. Потому что тот застой, который существовал при клане Буша и Клинтон, одна большая конгломерация руководила США на протяжении трех десятков лет. Она может сейчас измениться.

Победа Трампа-эксцентрика обнажила еще одну проблему американской системы. Ни один политолог, ни один журналист, ни один опрос не отдавал ему предпочтения. Но то, чего не смогли предсказать эксперты заокеанские, спрогнозировали в Беларуси. Еще в сентябре Президент Александр Лукашенко предвещал победу именно Трампу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Общество Соединенных Штатов Америки еще не готово избрать женщину. Даже Клинтон, такую опытную. США – это империя, где военная составляющая – огромна. Сможет ли женщина управлять таким огромным военным потенциалом спецслужб, ЦРУ и так далее? Вопрос. Дональд Трамп имеет очень сильные позиции сейчас, и, мне кажется, исходя опять же из динамики президентской гонки в США, он может стать Президентом.

Итак, «Трампокалипсис» для США официально случился. Но кто такой мистер Трамп? Сегодня этим вопросам задаются и мировые политики, и простой народ. Но в Америке фамилия на букву «Т» уже давно приобрела золотой отлив.

Трамп – это деньги, деньги – это Трамп. Подобную аксиому самоназванный царь Мидас вывел еще в начале восьмидесятых, когда активы его компании, да и уровень узнаваемости среди американцев стремительно пошли вверх. С тех пор хмурое лицо и забавная прическа стали настоящим брендом. И побывали оно, кажется, везде: настольная игра, алкоголь, казино, недвижимость, спортивные клубы, и, наконец, телевидение и кино. Его Камео в фильме «Один дома-2» после избрания президентом стало хитом Интернета.

Дело Трампа – быть на первой полосе. Это он подтвердил в очередной раз, когда выкупил поместье с богатой историей в Шотландии и обещал сделать из него крупнейшую в мире гольф-площадку.

От баталий словесных – к, пусть и постановочному, но рукоприкладству.

И венец творения Трампа телезвезды – шоу «Ученик». На протяжении десяти лет американцы смотрели, как миллиардер увольняет и попутно получает за это три миллиона долларов за эпизод.

Трамп победил, потому что всколыхнул типичную одноэтажную Америку – работяг, фермеров и служащих. Про них забыли, а он напомнил. И уставшие от слов демократов, делами так и не подкрепленных, люди пошли голосовать за бурю и шторм в лице Трампа просто потому, что он обещал перевернуть вверх дном Белый дом и озвучил то, о чем американцы говорят лишь на кухнях.

Дональд Трамп:

Я построю великую стену на границе с Мексикой. Более того мексиканцы заплатят за нее сами. Попомните мои слова.

Во время кампании Трамп обещал снять с США каску мирового жандарма и наладить контакт с теми странами, кто хочет разговаривать не санкциями и запретами, а выгодными партнерскими контрактами.

Всеволод Шимов, политолог:

Очевидно, если какие-то договоренности взаимоприемлемые будут достигнуты по урегулированию украинского кризиса (в связи с приходом Трампа ожидают, что в этом конфликте какие-то подвижки будут), вполне возможно, что американский вектор и в белорусском направлении поменяется.

Интересный момент: фамилия Трамп с английского переводится как «козырь». И в США уже шутят, что ему, как политическому феномену последнего десятилетия, удалось разрушить демократический карточный домик – систему, которую строили много лет и на вершине которой, должен был появиться еще один туз – Клинтон. Сама же экс-первая леди похоже за одну ночь после выборов преодолела все пять стадий принятия неизбежного и заявила…

Хиллари Клинтон, экс-кандидат на пост Президента США:

Дональд Трамп – наш новый президент, мы должны отдать должное его взглядам и уважать мирную передачу власти. Мы высоко ценим этот процесс и нарушать его не намерены.

С Клинтон крайне не согласны ее же последователи. Многотысячные акции протеста идут по всей стране. Люди хотят уехать жить в Канаду, а новоизбранного главу государства клянут, на чем свет стоит.

Но ни слезы меньшинств разного калибра, ни беспорядки результат не поменяют. Трамп уже побывал в Белом доме с новой первой леди, где их встретил Обама, принял поздравления от глав многих государств, в том числе и Беларуси. А 20 января состоится инаугурация самого великовозрастного, и самого скандального президента в истории США – обыкновенное чудо необыкновенной борьбы за Овальный кабинет.